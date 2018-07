La Croatie a peiné contre la Russie, mais s'est qualifiée pour les demies

Menée dès la 31e, la Croatie a eu besoin des tirs au but pour remporter son quart de finale face à la Russie (2-2, 4-3 t.a.b.)



Le match : 2-2 (4-3 t.a.b.) pour la Croatie



Lors de ses sept derniers grands tournois, la Croatie n'avait jamais atteint le dernier carré. Sa meilleure performance restait un quart de finale à l'Euro 2008. Vainqueur de la Russie, elle va jouer sa première demi-finale depuis 1998.

L'homme : Le bel été de Cherichev



Cette saison, Denis Cherichev n'a marqué que deux buts avec Villarreal. Pas assez pour s'assurer une place de titulaire dans l'équipe russe. Mais la blessure de Dzagoïev (ischios) lors de la première rencontre a tout changé pour l'attaquant passé par le Real Madrid. Après son entrée face à l'Arabie saoudite, il a marqué un doublé. Lors de la rencontre suivante contre les Egyptiens, il a encore marqué. Sur le flanc gauche de l'équipe de Tchertchessov, il est désormais incontournable. Et il a fait rêver tout un pays avec un but magnifique samedi soir. A la 31e, il a entamé une cavalcade du milieu du terrain, s'est appuyé sur Dziouba avant d'expédier une frappe limpide dans la lucarne de Subasic. Seul Harry Kane (6 réalisations) a marqué plus que lui dans ce tournoi, mais cela n'a pas suffi pour offrir le dernier carré au pays hôte.



L’Equipe