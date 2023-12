La DER/FJ : Guichet de financement des initiatives entrepreneuriales ! Depuis sa création en 2018, la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, DER/FJ, est le principal guichet qui reçoit les demandes de financement de femmes et de jeunes à travers le Sénégal et la diaspora. En cinq ans d’existence, La DER/FJ a apporté un changement significatif dans l'écosystème entrepreneurial sénégalais et est devenu un des marqueurs sociaux de l’économie sénégalaise.

Avec comme mission l’impulsion et la promotion de l’entreprenariat des Femmes et des Jeunes, la DER/FJ travaille à apporter des solutions aux problématiques du chômage et de l’accès au financement. Aujourd’hui, elle cristallise l’espoir de milliers de femmes et de jeunes, ce qui se traduit par le nombre exorbitant de demandes reçues depuis le début de ses activités. Depuis 2021, ce sont près de 500.000 demandes qui ont été reçues par la DER/FJ pour un montant global de 520 milliards.





L’intervention de la DER/FJ a permis d’autonomiser, de structurer et de consolider les initiatives de milliers de porteurs de projet. Elle a pour perspective une intensification des actions, intégrant les chaines de valeurs, grâce à des appels à projets qui seront lancés au cours de l’année. Pour toute information sur les périodes de souscription à un financement ou pour un accompagnement non financier, veuillez-vous rendre sur les pages Facebook et Linkedin de la DER/FJ:





