La DIC arrête un vendeur de produits pétroliers

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Kandji, un vendeur de pétrole à la sauvette, est arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). D’après L’As, qui donne l’information, il lui est reproché de commercialiser des produits pétroliers sans autorisation administrative.



Son modus operandi : l’homme remplissait des bidons de 50 litres et des fûts de 100 litres de produits pétroliers et d’alcool, qu’il achetait à 225 mille F CFA l’unité, selon ses dires, avant de les refourguer à ses clients. L’homme, qui a été arrêté à la Médina depuis le 10 juillet dernier, a été déféré hier mardi, 16 juillet.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos