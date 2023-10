La Dic fait tomber une bande de 5 malfaiteurs

La Division des investigations criminelles (Dic) a démantelé une bande qui détourne des fonds destinés à l’achat de carburant. A. D. Diop, chauffeur, habitant à Bène Tally, B. B. Gassama, chauffeur de profession, I. Diémé, pompiste habitant à Keur Massar, S. Touré, pompiste et K. Diatta, pompiste domicilié à Boune, croupissent en prison pour association de malfaiteurs et abus de confiance. Les susnommés ont été alpagués par les éléments de la Dic, suite à des manquements constatés par leur responsable, S. Badji. En effet, dans le cadre de l’exécution d’un projet de développement de l’Etat, S. Badji et son adjoint ont des véhicules et une carte prépayée carburant créditée de 1 million 500 mille par trimestre, raconte "L'As".



Les cartes prépayées avaient des codes que les chauffeurs connaissent. Mais à la date du 2 octobre dernier, le chef du projet S. Badji constate avec surprise l’épuisement du crédit de la carte. Sans tarder alors, il saisit les gérants de la station Total pour avoir l’état détaillé des ventes. Et l’exploitation du document a permis au gestionnaire du projet de découvrir des prélèvements excessifs et répétés de carburant de la part de ses chauffeurs, dont les prises dépassent même la capacité des réservoirs des véhicules. Badji en déduit un détournement de fonds, dont les premiers auteurs ne sont autres que ses chauffeurs, qui sont les seuls détenteurs des codes des cartes de carburant. Et après contrôle, Badji découvre un trou de caisse de 7 millions 519 mille 239 francs Cfa.



La Dic fait tomber une bande de malfaiteurs



Il dépose une plainte à la Dic contre ses employés indélicats, avant de continuer ses investigations. S. Badji est tombé des nues lorsqu’il a découvert que ses chauffeurs ne cessaient de créditer des sommes variant entre 60 mille et 1 million 500 mille francs Cfa, avec la complicité des pompistes, moyennant des commissions comprises entre 15 et 20 mille francs Cfa. Sans tarder, les hommes du Commissaire Adramé Sarr se lancent aux trousses des mis en cause. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, le chauffeur, B. B. Gassama a reconnu les malversations, en précisant avoir commencé ses agissements délictuels depuis juin 2023. Quant à son acolyte A. D. Diop, il a nié les faits. Cependant, les pompistes S. Touré, K. Diatta et I. Diémé ont reconnu les faits et ont enfoncé A. D. Diop. Aux termes de leur garde-à-vue, ils ont été déférés au parquet.