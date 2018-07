La Direction de la Solde arrête les demandes médicales, suite à des fraudes

La Direction de la Solde a décidé d’arrêter les demandes sociales. Pour cause, les nombreux cas de fraude qu’elle a débusqués. Dans une note, elle indique : «devant les cas de fraude et de falsifications de documents notés ces derniers mois au terme de nos audits mensuels, la Direction de la Solde a décidé d’arrêter l’examen des demandes sociales, notamment les cas médicaux».



La Direction a décidé de transférer cette attribution à une structure habilitée en la matière, parce qu’elle ne dispose pas des ressources humaines adéquates et les compétences requises dans le domaine de la médecine. A cet effet, informe la Direction de la Solde, depuis le mois de mai, les dossiers des malades sont soumis au Conseil de Santé de la Fonction publique.



Il faut rappeler que ce Conseil de santé est composé du Médecin-Chef du Centre médico-social, des fonctionnaires et de ses collègues médecins de la Fonction publique, d’un médecin militaire et d’un médecin représentant le ministère de la Santé. Il se réunit chaque mois pour examiner les dossiers des malades et donner une suite.











L’As