La Douane nationale met la main sur 640 kg de chanvre au cours de ce mois

La douane sénégalaise est plus qu'engagée dans la lutte contre le trafic de drogue afin de contribuer à la protection de l’économie nationale et à la santé publique. A cet effet, elle a procédé à une importante saisie au cours de ce mois de juin, dont la dernière a été opérée hier par la brigade mobile des douanes de Koumpentoum de la direction du Sud Est. En effet, 177 kg de chanvre indien d’une valeur de 10 620 000f ont été saisis suite à un contrôle effectué dans un bus du corridor Bamako-Dakar. Cependant les présumés propriétaires n'ont pas été appréhendés.



Toujours dans cette dynamique de traquer les trafiquants de drogue, une opération menée hier par les agents du bureau des douanes de Karang, non loin du village de Némaba, près de Karang a abouti à la saisie de 272kg de chanvre indien de type Brown.



Au cours de cette opération, une personne a été interpellée avant d’être livrée à la justice. Dans cette zone-centre également, les agents du bureau des douanes de keur Ayib nt mis la main sur 191kg de chanvre dans la semaine du 4 au 11 juin, en plus de l’arrestation de deux individus. Ces deux saisies d’une quantité de 463kg sont estimées à 37 millions de francs Cfa.











L’As