La FASTEF sollicite un décret d’application de la loi 2008, pour mieux fonctionner

Le doyen de la faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), Moustapha Sokhna, a relevé, mercredi, à Saly, la nécessité d’avoir un décret d’application de la loi 2008 portant création de cette structure. ‘’ Pour un bon fonctionnement, la Fastef a besoin d’un décret d’application pour pourvoir mieux fonctionner. C’est la loi 2008 du 20 août, toute la communauté a pu travailler sur le décret d’application ’’, a-t-il dit au cours d’un atelier de réflexion sur la formation initiale et continue des enseignants. Le directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l’Education nationale, des syndicats d’enseignants et des professeurs de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), participent à cette rencontre de cinq jours, renseigne "Sud Quotidien".



La loi portant création de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF) a été votée le 25 juillet 2008 par l’Assemblée nationale, pour mettre un terme au vacatariat. Selon M. Sokhna, la signature de ce décret par le président de la République va permettre à la FASTEF d’être ‘’opérationnelle’’ dans l’organisation de ses différentes activités de recherche et de formation et d’enseignement.



Cette loi est organisée autour de quatre piliers à savoir la formation initiale et la formation continue des enseignants, celle des corps de contrôle, les activités de recherche et la conception du matériel didactique, a-t-il rappelé. Moustapha Sokhna a soutenu que la FASTEF a la responsabilité de veiller sur la qualité de l’enseignement, en vue d’avoir des cadres qui puissent prendre en charge les destinés du pays.