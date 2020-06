La Fête de la Musique sous COVID-19: le message du Ministre de la Culture et de la Communication aux acteurs de ce volet culturel Demain, le 21 juin, sera célébré comme chaque année la musique dans le monde entier. Comme la pandémie de COVID-19 chamboule tout sur son passage, cette Fête de la Musique 2020 sera différente des autres. Voici le message M Abdoulaye Diop, le Ministre de la Culture et de la Communication au monde musical…

Le 21 juin célèbre chaque année la musique dans le monde entier.

Auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, diffuseurs ont, en effet, rendez-vous ce jour béni avec tous les mélomanes, amoureux de cet art divin pour en célébrer l’universalité et la contribution décisive au développement économique et à l’épanouissement social des nations.



Hélas, les mesures indispensables au combat vital contre la pandémie de la COVID-19 imposent cette année un état d’urgence sanitaire se traduisant entre autres par le couvre-feu, le confinement ou, encore l’exigence de la distanciation physique.



Toutes exigences incompatibles avec les rencontres chaleureuses et les grand-messes de bonheur que nous ont toujours apportées les célébrations antérieures de la fête de la Musique.



Conscient des énormes difficultés que crée aux acteurs de l’économie de la musique cette situation pénible et inédite, Son Excellence Monsieur MackySall, Président de la République, a décidé de leur apporter, de même qu’à l’ensemble des professionnels de la Culture impactés, un soutien important à travers le Fonds Force Covid-19.



Prions pour que cette bouée salvatrice apporte un soutien décisif à tous ceux qui ont contribué aux succès des évènements organisés lors des journées antérieures de Fête de la Musique.



Avec l’engagement de tous à respecter les mesures barrières, ayons foi en l’imminence d’évènements musicaux d’ampleur exceptionnelle et la célébration des prochaines éditions de la Fête de la Musique aussi pétillantes qu’inoubliables.



Abdoulaye Diop



