La Fifa veut construire des stades en Afrique L’organisation chargée du football mondial a fait part de son intention de collecter un milliard de dollars US (environ 533,1 milliards de francs CFA) pour construire au moins un stade répondant aux normes Fifa dans chacun des 54 pays africains.

Son président, Gianni Infantino, a annoncé cette décision à l’occasion des festivités du 80e anniversaire du TP Mazembe, à Lubumbashi, en RD Congo.

Pour y arriver, la Fifa va travailler avec la Confédération africaine de football (CAF) et d’autres parties concernées, dans le but d’améliorer l’arbitrage, les infrastructures et les compétitions de football en Afrique.

« Nous voulons emmener l’Afrique au plus haut niveau et montrer au monde entier le talent exceptionnel et les talents de votre continent », a déclaré Gianni Infantino.

« Nous voulons mener une politique comprenant trois axes, l’arbitrage, l’infrastructure et les compétitions, en étroite collaboration avec la CAF et ses 54 fédérations membres », a promis le patron de la Fifa.

Gianni Infantino a évoqué la possibilité de créer une ligue africaine réservée aux meilleurs clubs du continent. Il n’a pas donné des détails ni évoqué ce qui différencierait la future compétition avec la Ligue des champions.

Il effectue une tournée africaine depuis plusieurs jours. Pour cette visite, il est accompagné de la déléguée générale de la Fifa auprès de la CAF, Fatma Samoura, qui est également secrétaire générale de la Fifa, et du président de la CAF, Ahmad.

A Lubumbashi, Gianni Infantino a pris part à un match de football, aux côtés de Samuel Eto’o, de l’ancien footballeur zambien Kalusha Bwalya, et du propriétaire du TP Mazembe, Moïse Katumbi.

