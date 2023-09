La Fondation Tony Elumelu, Generation Unlimited de l'Unicef et la Fondation Ikea annoncent un partenariat

« S'appuyant sur des initiatives réussies telles que les solutions imaGen Ventures et Yoma de Generation Unlimited, et le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, le programme d'entrepreneuriat vert appelé BeGreen Africa est conçu pour fournir aux jeunes entrepreneurs africains la formation, le mentorat et le financement nécessaires pour développer des solutions innovantes pour l'avenir durable de l'Afrique. Grâce à une série d'ateliers, de programmes de mentorat et d'opportunités de financement, les participants au programme seront habilités à créer des entreprises vertes qui répondent aux problèmes environnementaux urgents », lit-on dans un communiqué.



Les objectifs clés de BeGreen Africa comprennent :



Autonomisation des jeunes : Co-créé avec de jeunes innovateurs verts, le programme vise à autonomiser les jeunes entrepreneurs africains, en leur donnant les outils et les compétences nécessaires pour jouer un rôle actif dans la résolution des défis environnementaux.



Création d'emplois verts : En soutenant le développement d'entreprises soucieuses de l'environnement, ce partenariat contribuera à créer des emplois qui contribuent positivement à la planète.



Faire face à la triple crise planétaire : le programme s'attaquera directement au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pénurie de ressources en favorisant l'entrepreneuriat durable.



Favoriser l’innovation : La Fondation Tony Elumelu, Generation Unlimited de l'UNICEF et la Fondation IKEA croient au pouvoir de l'innovation pour susciter des changements positifs. Ce programme encouragera les jeunes entrepreneurs africains à sortir des sentiers battus et à développer des solutions révolutionnaires.



Construire un avenir durable : En fin de compte, BeGreen Africa vise à contribuer à la construction d'un avenir plus durable et résilient pour les communautés et la planète dans son ensemble.



Les partenaires fondateurs de BeGreen Africa tireront parti de leur expertise collective, de leurs relations étroites avec le gouvernement, le secteur privé et les réseaux de jeunes, et de leur vaste présence sur le terrain à travers l'Afrique, en particulier au Kenya, pour développer un programme axé sur l'écologie qui répond aux manquements et aux besoins en capacités des jeunes cibles identifiés ; engager des formateurs experts pour dispenser les formations via



« Nous connaissons le rôle essentiel que jouent l'entrepreneuriat vert et l'agripreneuriat dans la recherche de solutions innovantes aux problèmes environnementaux et nous tenons à donner à nos jeunes à travers l'Afrique, à commencer par le Kenya, les moyens de déployer des solutions innovantes face à la crise climatique », a déclaré Tony O. Elumelu, Cfr, fondateur de la Fondation. « Cette initiative permettra aux jeunes Africains d'acquérir les compétences entrepreneuriales nécessaires pour accélérer le passage à l'économie verte » a-t-il ajouté.



« Nous savons que d'une part, il n'y aura pas assez d'emplois pour une population en croissance rapide. D'autre part, nous avons des ressources limitées dans le monde. Nous devons donc examiner comment nous pouvons transformer les déchets en valeur et créer des emplois verts viables qui nous aident à rester dans nos limites planétaires. Pour passer à une économie verte et circulaire, nous avons besoin de toute urgence de partenariats et de coalitions de volontaires, prêts à expérimenter et à évoluer, et qui n'ont pas peur de prendre des risques. », a déclaré Per Heggenes, Pdg de la Fondation Ikea.



« Les jeunes en Afrique avec un esprit d'entreprise et d'innovation sont nécessaires pour créer un boom agricole. En les dotant de compétences pertinentes et en soutenant leurs solutions par le mentorat et le financement de démarrage, nous pouvons autonomiser une génération d'agripreneurs qui continuent à stimuler une croissance économique durable sur le continent et au-delà. », a indiqué Kevin Frey, Pdg de Generation Unlimited.



Pour rappel, le portail d'application multilingue est ouvert aux jeunes entrepreneurs africains sur www.TEFConnect.com jusqu'au 30 septembre 2023.



Adou FAYE



Source : La Fondation Tony Elumelu, la Generation Unlimited (GenU) de l'UNICEF et la Fondation IKEA annoncent leur partenariat stratégique pour lancer un programme novateur d'entrepreneuriat vert visant à autonomiser la jeunesse africaine et à lutter contre la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pénurie de ressources.Source : https://www.lejecos.com/La-Fondation-Tony-Elumelu-...

