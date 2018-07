La France bat l’Uruguay et se hisse en demi-finale

La France l’emporte face à l’Uruguay (0-2) ! Match dominé par les Bleus, efficaces devant et solides derrière. Les Français ont montré beaucoup de sérénité en seconde période et accèdent aux demies grâce aux buts de Varane et de Griezmann, un tout petit peu avec l’aide du gardien de l’équipe adverse Muslera.



Sans le parisien Edinson Cavani, l’Uruguay n’a pas tenu sa solidité défensive. Ce qui leur avait réussi jusqu’à aujourd’hui. La France connaîtra son adversaire un peu plus tard. Et ce sera entre le vainqueur du quart Brésil vs Suède.











Thierno Malick Ndiaye

