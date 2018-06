La France bat le Pérou et file en huitième Les Bleus s'imposent 1-0 contre le Pérou à Ekaterinbourg, grâce à un but de Mbappé à la 34e minute et assurent leur place en huitième de finale.

Petite victoire, grosse conséquence pour l'équipe de France qui bat le Pérou sur le plus petit des scores (1-0) à Ekaterinbourg. Grâce à ce succès, les Bleus assurent leur place en huitième de finale car le Danemark et l'Australie ont fait un résultat nul dans l'autre match.



Le Pérou est en revanche définitivement éliminé avant de même disputer son troisième et dernier match contre l'Australie. La décision est venue de Kylian Mbappé qui a marqué à la 34e minute. Le jeune attaquant récupère d'abord le ballon après une frappe déviée d'Olivier Giroud pour ensuite tranquillement pousser le ballon dans le but vide.



La première période française, celle où le but est survenu, a été de bonne facture avec notamment un tandem Pogba-Kanté au milieu de terrain très satisfaisant. Le triangle de droite formé par Kanté, Pavard et Mbappé a aussi bien fonctionné dans ces 45 premières minutes.



En revanche, en seconde période, les joueurs de Didier Deschamps ont beaucoup trop reculé et subi la loi des joueurs péruviens. Le double remplacement inca à la pause, avec notamment l'entrée en jeu de Farfan, a perturbé les premières relances de la défense française qui s'est alors trouvée incapable pendant de longues minutes de bien ressortir les ballons.



Mais l'assise française a tenu le choc malgré ce poteau trouvé par Aquino à la 50e minute sur une frappe terrible. Est-ce grâce, en partie, au rôle ingrat de Blaise Matuidi, qui s'est cantonné à nettoyer le côté gauche pour que Paul Pogba puisse briller offensivement sur cette partie excentrée ? Ou bien est-ce la faute de Blaise Matuidi si la France a péché dans la fluidité du jeu au milieu de terrain en seconde période ? La réponse semble être un mélange de ce double facteur Matuidi.



Giroud a fait du bien



En revanche, la titularisation d'Olivier Giroud fait davantage l'unanimité cet après-midi. Sa présence a énormément fait du bien à Pogba et Mbappé qui ont trouvé en lui un point de fixation idéal pour cette rencontre. Le dernier cité démarre véritablement sa Coupe du monde après une première sortie mitigée contre l'Australie. À 19 ans et six mois, l'attaquant du Paris SG devient le plus jeune buteur de l'Équipe de France en phase finale d'un tournoi majeur grâce à ce but précieux qui assure la qualification aux Bleus pour le tour suivant.



La question est désormais de savoir si Didier Deschamps va reconduire à l'identique ce schéma tactique pour le dernier match face au Danemark, décisif pour la première place du groupe C. Ou bien va-t-il, en raison de titulaires ménagés pour ce troisième acte, changer le dispositif pour mettre plus à l'aise les éventuels coiffeurs qui auront du temps de jeu. La France n'a pas encore réussi sa Coupe du monde. Mais, désormais, elle a la certitude qu'elle ne l'a pas complètement loupé en décrochant ce ticket pour les huitièmes.











Le Point

