La France prête pour une réforme du franc CFA Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a assuré vendredi que son pays était ouvert à "une réforme ambitieuse" du franc CFA, tout en soulignant qu'il revenait aux Etats membres d'en décider. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue à Paris selon l'AFP.

"Nous sommes ouverts, avec le président de la République, à une réforme ambitieuse de la zone franc": cette déclaration est de Bruno Le Maire. Il l'a affirmé lors d'une conférence de presse à Paris tenue en marge d'une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des pays membres du franc CFA.



"Nous sommes disponibles et nous sommes prêts", a-t-il ajouté. "Ensuite, selon le ministre français des Finances, une telle initiative dépend seulement des états membres s'ils le souhaitent bien".



Il a tenu à rappeler que la zone franc est un espace de "stabilité et de prospérité". Une réforme sur le franc Cfa, a-t-il précisé, permettrait à tous les Etats membres de travailler ensemble, d'être non seulement solidaires, mais surtout de faire converger davantage les économies.



A l'heure actuelle, huit pays de la Cédéao utilisent le franc CFA, tandis que les sept autres manient autant de devises qui ne sont pas convertibles entre elles, a précisé M. Le Maire.

