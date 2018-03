"La Gambie peut apprendre du Sénégal", a déclaré le Président Adama Barrow Banjul, Gambie, 14 mars (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow, estime que le Sénégal est une démocratie vibrante de longue date, depuis son accession à l'indépendance, et dont la Gambie peut tirer des leçons.



"Nous sommes déterminés à promouvoir la démocratie pour le développement socio-économique de notre peuple à travers des rencontres consultatives régulières", a dit le Président Barrow, mardi, durant une conférence de presse avec son homologue sénégalais, Macky Sall, à l'issue du Conseil présidentiel tenu à Banjul.



Selon lui, la Gambie et le Sénégal prendront leur responsabilité collective pour soutenir leurs peuples dans les différents secteurs du développement afin de renforcer leur coopération bilatérale et leurs intérêts mutuels.



Le chef de l'Etat gambien a dit :"Nous exprimons nos sincères remerciements au Président Macky Sall et au peuple de la République du Sénégal pour cette importante visite de travail dans cette "Nouvelle Gambie". Nous sommes arrivés au terme de trois journées importantes de discussions sur des questions qui affectent nos deux pays".



Pour ce dernier, leur rencontre a démontré l'importance que leurs gouvernements respectifs attachent à la coopération bilatérale pour le développement socio-économique de leurs populations.



"Nous avons déjà perdu deux décennies d'opportunités pour cimenter cette importante relation. Nous devons maintenant accélérer nos efforts pour améliorer les conditions de nos peuples".



Le Président Barrow juge que cette visite "marque notre partenariat soutenu en vue de promouvoir l'unité qui existe déjà entre nos deux peuples".



"Elle concrétisera davantage notre désir d'être un modèle d'intégration régionale en Afrique, grâce à la libre circulation des personnes et des biens", a-t-il conclu.



