La Gendarmerie en deuil: Le Général Daouda Diop a perdu sa maman

Quand le Général de brigade Daouda Diop, commandant la Gendarmerie Mobile (Gm), perd sa très chère maman Adja Awa Cheikh Diatta, c’est évidemment toute la Maréchaussée qui est endeuillée. Mais pas seulement, puisque le sympathique Général compte d’innombrables amis à travers le pays,qui compatissent donc également au deuil qui le frappe. Le décès de sa vénérée maman est survenu à Dakar le 31 décembre dernier. La cérémonie du 8e jour, nous dit-on, aura lieu demain vendredi, à la maison familiale aux Hlm à Dakar. Cette triste et douloureuse nouvelle est passée presque inaperçue à cause des fêtes de fin d’année.



Mais compte tenu de la dimension spirituelle, sociale et humaine de la défunte Awa Cheikh Diatta, souligne "Le Témoin", tout le quartier des Hlm s’était mobilisé pour l’accompagner dans sa dernière demeure à Yoff. Ils étaient également nombreux les parents et amis ainsi que les officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes ou gendarmes du rang à s’être rendus au cimetière ou à avoir partagé la douleur avec le sympathique Daouda Diop, ancien gouverneur du Palais et ex- patron de la Division communication de la Gendarmerie (Divcom). En cette douloureuse circonstance qui le frappe, Leral présente ses condoléances les plus attristées au général Daouda Diop mais aussi à toute la Gendarmerie nationale. Que Dieu accueille la défunte Awa Cheikh Diatta dans Son Paradis de Firdawsi !