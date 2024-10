La Grande Foire de Central Équipements : Un Événement Incontournable à Pikine

Central Équipements lance une grande foire à Pikine du 31 octobre au 15 novembre. Située au Technopole, cette foire réunit des professionnels et des passionnés autour de thèmes variés, comme l'innovation alimentaire, le design culinaire et l'entrepreneuriat. Les visiteurs auront l'opportunité d'assister à des ateliers, des démonstrations culinaires, et de bénéficier d’offres spéciales sur des équipements de haute qualité.



Le programme de cette année est riche et diversifié. La première semaine sera dédiée à "La foire des bonnes affaires" et l'innovation dans la transformation alimentaire, tandis que la deuxième semaine mettra en avant l'art de la table et l’innovation pour les entrepreneurs. Ne manquez pas la clôture avec les meilleures offres sur les produits restants.



Pour en savoir plus, contactez Central Équipements au 33 833 01 41.