La Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, lèvent près de 820 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

Cette opération avait été annoncée il y a quelques par le site Ecofin. Selon ce confrère, la BCEAO va procéder au rachat de 1,5 milliard de dollars, soit 933 milliards de FCFCA, de bons et titres de la dette émis par les Etats afin d’injecter ce montant dans l’économie. <<Cette opération d’open-market ressemble davantage à une gestion active de la dette car elle sera simultanément suivie de l’émission des titres d’emprunt par les Etats concernés à concurrence du même montant. Il s’agit de titres ayant une maturité initiale de 12 mois, 3 ans et 5 ans, mais avec une durée résiduelle comprise entre 3 mois et 3 ans. Selon toujours Ecofin << la BCEAO devrait acquérir 80 milliards FCFA de titres du Bénin, 130 milliards du Burkina Faso, 295 milliards de la Côte d’Ivoire, 12 milliards de la Guinée-Bissau, 111 milliards du Mali, 205 milliards du Sénégal et 100 milliards du Togo.>> C’est ce qui est arrivé le 25 septembre dernier pour cinq pays de l’UEMOA.



Selon le compte rendu de UMOA-Titres, les plus gros montant ont été levés par la Côte d’Ivoire soit 324,500milliards sur un montant mis en adjudication de 295 milliards de FCFA. L’émetteur a reçu des soumissions globales de 760,705 milliards, soit un taux de couverture de 257,87%.

Ce pays est suivi par le Sénégal qui a levé 225,500 milliards sur un montant sollicité de 205 milliards de FCFA et des soumissions de 507,547 milliards. Ce qui donne un taux de couverture de 247,58%.



Quant au Burkina, il a obtenu 134,363 milliards sur un montant mis en adjudication de 130 milliards de FCFA. Les investisseurs ont fait des soumissions de 136,363 milliards, soit un taux de couverture de 104,90%.

Le Mali s’est retrouvé avec 122,100 milliards alors qu’il recherchait 111 milliards de FCFA. Le montant des soumissions des investisseurs était de 210,978 milliards, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 190,07%.





La Guinée-Bissau a de son côté retenu 13,200 milliards sur un montant sollicité de 12 milliards de FCFA. Il a reçu des soumissions globales des investisseurs de 50,392 milliards. Ce qui donne un taux de couverture de 419,93%.



Globalement, le taux de couverture du montant mis en adjudication par les cinq Etats de l’UEMOA s’élève à 221,246%.



Oumar Nourou

