La Jeunesse de l’ex-Pastef sur les échauffourées de samedi : «Vendredi, nous avions eu écho d’une tentative de sabotage» Réunis dimanche dernier au siège de la coalition «Diomaye Président», les membres de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps) ont donné leur version sur les affrontements entre pro-Sonko et pro- Khalifa, samedi au terrain des Hlm Grand Yoff. Voici ses propos rapportés par le quotidien Bes Bi:

«C’était un rassemblent pacifique organisé par le Fdd et non par Patsef ou un autre parti. Quelques heures avant la manifestation, nous avons appelé les militants de Diomaye Président et de Pastef à aller répondre présents de façon pacifique. Au cours du rassemblement il y a eu des échauffourées. Je rappelle que le communiqué du FDD indique qu’il y a des acteurs bien identifiés», a dit le secrétaire général du bureau exécutif national (Jps), Alexandre Mpal Sambou.



Face à la presse, il a révélé que, la veille, vendredi, leur coalition avait eu «écho d’une tentative de sabotage de ce rassemblement», soulignant que le communiqué de la Coalition Diomaye Président avait pris les devants en indiquant à ses militants d’«éviter toute provocation».



M. Sambou d’ajouter : «Ce ne sont pas des complots et intrigues mal ficelés qui vont nous détourner de notre trajectoire politique. Nous n’avons le temps de répondre à certaines provocations et aux coups de pied de l’âne. Nous avons pour objectif de conquérir le pouvoir.»



La Jps a, par ailleurs, «exigé la libération immédiate» de son coordonnateur, Ngagne Demba Touré et se dit prête «à apporter une réponse politique» à cette incarcération. Selon eux, «en refusant de fixer une date à l’élection, le Président Macky Sall est dans une tentative de confisquer la souveraineté du peuple».



