La Jeunesse patriotique du Sénégal réagit : Les «Sonko boys» exigent la libération de leurs camarades

Selon « L’As » d’où nous tenons l’information, cette initiative consiste, selon la Jps, à occuper le terrain politique, en allant à la rencontre et à l'écoute des sénégalais. C'est pourquoi elle a, dans un communiqué, dénoncé et condamné vigoureusement, ce qu'elle qualifie de dernières «tentatives d'intimidation » d'un pouvoir finissant.



A cet effet, elle a exigé la libération des jeunes patriotes « illégalement détenus » par la police de la Médina. La Jps a, dans sa note, appelé ses camarades à se libérer de la peur que le régime en place veut instaurer au Sénégal.



Et pour eux, l'interdiction de l'opération «Fàtt Fépp » à Grand-Yoff et l'arrestation de leurs camarades, constituent l'expression la plus éloquente de la peur du régime en place de perdre le pouvoir.



Par ailleurs, ajoute le journal, la JPS nationale exhorte ses militants et sympathisants à poursuivre la grande offensive préélectorale et à ne rien céder à la dictature et à sillonner les 1 300 000 ménages ciblés par le programme «Grande Offensive Fàtt Fépp », pour une victoire sans appel au soir du 25 février 2024.



La jeunesse patriotique a appelé les forces de défense et de sécurité, à être aux côtés du peuple et à assurer sa protection au plan politique, juridique, social et communautaire.