La Korité célébrée vendredi, annonce la CONACOC, la lune est apparue à Touba

Dans une déclaration rendue publique jeudi soir, le président de la CONACOC, Ahmed Iyane Thiam, a dit que les membres de la commission avaient reçu des appels de plusieurs localités du Sénégal faisant état de l’apparition du croissant lunaire.



L’apparition de la lune a été notamment attestée par des imams et des correspondants de la CONACOC, dans la région de Tambacounda notamment, a rapporté Ahmed Iyane Thiam.



Sur cette base, la CONACOC, conformément aux prescriptions islamiques, appelle les musulmans à rompre leur jeune et à célébrer la Korité vendredi, a indiqué Ahmed Iyane Thiam.



La communauté musulmane sénégalaise peinait à célébrer en même temps la Korité depuis quelques années, les différentes obédiences ne parvenant pas s’accorder sur l’apparition ou non du croissant lunaire.



Une grande partie des musulmans du Sénégal avait démarré le ramadan le 17 mai dernier, après l’annonce de l’apparition de la nouvelle lune par la Commission nationale de concertation sur le croissant dans plusieurs localités du pays.



Mais certains fidèles regroupés au sein de la Coordination des musulmans de Dakar (CMD) avaient déjà entamé le jeûne la veille, s’alignant sur la Mauritanie, le Maroc et le Mali.









