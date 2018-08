La LD Debout soutient Cheikh Bamba Dièye et descend Mbaye Niang

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Août 2018 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Le LD Debout a regretté la convocation de Cheikh Bamba Dièye à la Division des investigations criminelles. Dans les colonnes de Libération, elle descend le ministre Mame Mbaye Niang tout en soutenant l’ex-maire de Saint-Louis.



« Quand Mame Mbaye Niang, qui ne doit son titre de ministre qu’au népotisme érigé en mode de promotion par sa majesté, est nommément cité dans une affaire de malversation de deniers publics portant sur une somme de 29 milliards de FCFA, cette justice et ces juges se replient honteusement dans un silence assourdissant. Parce que Mame Mbaye Niang est militant du parti au pouvoir et ami du couple présidentiel ? Par contre, lorsqu’il s’agit des opposants, cette justice aux ordres, de ces juges ‘’couchés’’ opère, avec un zèle et une précipitation rarement égalés, quitte à violer les règles élémentaires de procédure et les droits de leurs malheureuses cibles. Comme l’atteste d’ailleurs, l’arrêt de la cour de CEDEAO dans le cas Khalifa Sall. »



La LD Debout de déclarer ensuite : « une justice sélective et des juges instrumentalisés pour casser opposants et adversaires, protéger partisans et courtisans, domestiquer transhumants et gestionnaires délinquants ! Une telle justice est indigne d’une république démocratique ! En d’autres termes, telle est l’opinion que l’honorable député cheikh Bamba Dieye a très clairement explicitée. Et cette opinion est largement partagée par l’écrasante majorité des Sénégalais jusque y compris par des hauts gradés de l’appareil judiciaire. »













Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook