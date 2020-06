La Loi sur le parrainage électoral attaquée par Me Abdoulaye Tine: Le délibéré de la Cour de Justice de la Cedeao attendu jeudi prochain

Le délibéré de l'Affaire opposant l'Union Sociale Libérale (USL) contre l'État du Sénégal sur la validité de la loi instituant le parrainage électoral au Sénégal, sera rendu ce Jeudi 11 juin 2020 à 10h.



Le Parti USL présidé par Me Abdoulaye Tine, avait attaqué cette loi devant la Cour de Justice de la Cedeao.





