La Mafia Kacc-Kacc mobilise 3 millions de francs Cfa en moins de 3h, pour le Capitaine Touré

Après avoir été licencié par l'IAM, le capitaine Touré a reçu le soutien de l'organisation Mafia Kacc-Kacc, qui vient de récolter 3 millions FCfa en quelques heures. L’organisation veut mobiliser, au total, une cagnotte de 20 millions FCfa, pour permettre à l’ancien gendarme de subvenir à ses besoins. Dans un communiqué, l'organisation condamne fermement l'attitude de l'école IAM et appelle à un soutien massif pour le capitaine.



Voici l’intégralité de leur message :



"Injustement radié de la Fonction publique alors qu'il ne faisait que correctement son travail, le capitaine Seydina Oumar Touré n'a pas perdu du temps pour se réinsérer dans la vie civile. Après avoir repris les études universitaires, il a récemment soutenu son mémoire et prépare sa thèse en sciences juridiques. Recruté récemment par l'IAM pour dispenser des cours en droit, son contrat a été rompu ce matin du 14 avril 2022, tout simplement parce que l'administration a reçu des pressions du fisc et du ministre de l'Enseignement supérieur, pour l'empêcher d'exercer sa passion et son travail.



Soutenons financièrement ce jeune compatriote honnête et travailleur, qui n'a demandé qu'à gagner son pain à la sueur de son front. Nous voulons 20 millions FCfa pour le capitaine Touré, dont 1 million de francs Cfa par mois jusqu’en 2024. Nous devons atteindre cette somme et ainsi montrer à ce vaillant soldat, que les Sénégalais ne le laisseront pas subir la méchanceté de ce régime", selon le communiqué.















Seneweb