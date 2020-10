La Marine intercepte 183 candidats à l’émigration

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Une patrouille de la Marine nationale a brisé le rêve de plus d’une centaine de candidats à l’émigration. Leur rêve de rejoindre l’eldorado par la mer s’est transformé en cauchemar.



Deux pirogues artisanales qui avaient à leur bord 183 candidats à l’émigration, ont été interceptées dans la nuit de mardi à mercredi par la Marine nationale. Les candidats et les membres d’équipage ont été mis aux arrêts et conduits à la police de Mbour pour les besoins de l’enquête.









L'As

