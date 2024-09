La Marine nationale intercepte 276 migrants au large de Mbour et du fleuve Sénégal

Les unités navales de la Marine nationale ont intercepté, ce vendredi 6 septembre 2024, 276 migrants au large de Mbour et à l’embouchure du fleuve Sénégal, informe "Sud Quotidien".



Les candidats à l’émigration clandestine ne cessent de prendre le large, à leur risques et périls. En effet, malgré les dangers que comportent cette forme de migration, ils continuent de braver l’océan.

