La Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium: Atepa entame sa Tournée internationale

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 21:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Pierre ATEPA GOUDIABY, initiateur de « La Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium » entame une tournée internationale pour la mise en œuvre du projet.



Dans ce cadre, précise le communiqué reçu à Leral, le Président Goudiaby s’est rendu à Casablanca sur le site de la SONASID un leader sidérurgique, premier producteur marocain de rond-à-béton et fil machine, destinés au BTP et à l'industrie.



Adossé au numéro 1 mondial de l’acier ArcelorMittal, Sonasid a développé une expertise technique et opérationnelle qui le positionne en acteur incontournable du marché marocain avec la gamme la plus complète de produits longs, conformes aux exigences des normes nationales du secteur.



Sonasid se positionne également sur le marché des armatures industrielles à travers sa filiale Longometal Armatures.



Pour rappel, le Projet de « La Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium » a été lancé le 24 mai dernier à Dakar et prévoit un parc sidérurgique alimenté par une centrale à gaz.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos