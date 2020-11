La Pneumonie, 1ère cause de mortalité infantile

A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré hier la Journée mondiale de la pneumonie qui est une infection respiratoire aiguë affectant les poumons. Le thème de cette année est : «Combattre la Pneumonie, Sauver des vies», rapporte "L'As".



Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la pneumonie tue chaque année plus que le Sida, le paludisme et la rougeole réunis. D’après les statistiques, elle est actuellement la première cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Raison pour laquelle les autorités sanitaires comptent renforcer le plaidoyer et la communication à tous les niveaux. Car le constat est que près d’un tiers des enfants présentant des signes de cette maladie, ne sont pas amenés en consultation à temps, pour recevoir le traitement dont ils ont besoin.



Toutefois, la prévention de la maladie est possible grâce à la vaccination, un état nutritionnel satisfaisant, le respect des gestes-barrières et une amélioration des facteurs environnementaux. C’est pourquoi il est conseillé de protéger l’enfant par l’allaitement au sein exclusif, l’alimentation complémentaire adéquate, le lavage des mains et la réduction de la pollution de l’air intérieur. La journée a été marquée par la réception de matériel et de médicaments.

