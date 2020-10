La Poste de Thiès: Devant une urgence, Mme Dembélé se fait valser depuis des jours pour un simple retrait ( Faute d'argent ) La Poste serait-elle dans un état moribond ? Ou est-ce celle de Thiès qui donne une mauvaise image de cette entité nationale ? En tout cas, cette histoire parvenue à leral.net, ne reflète pas une belle impression d’elle. Mme Dembélé, devant une urgence, depuis des jours, court derrière La Poste de Thiès pour récupérer 2 millions FCfa de son compte …

Alors qu'avec le digital, les transferts d’argent et autres nouveaux instruments financiers sont de plus en plus usités par les Sénégalais, Mme Dembélé fait partie des Sénégalais qui font toujours confiance à La Poste, où nos parents et grands-parents retiraient leurs mandats.



Mais devant une urgence, elle est aujourd’hui très découragée des services de La Poste, ou du moins de celle de Thiès. En effet, depuis des jours, alors qu’elle dispose de plus de 2, 5 millions de francs FCfa dans son compte, venue pour un retrait, elle se fait valser sans aucune assurance ou des explications claires.



Et chaque jour, de 8 heures à 15 heures, elle poireaute avec l’espoir de percevoir son dû, mais rien. En ayant marre de ces va-et-vient inutiles, elle menace de se faire entendre.



Relayée par un de ses proches, son cri de rage est parvenu à Leral.net.

L’alerte est lancée aux autorités de la Poste de Thiès !



