La Précampagne entamée hier et ce jusqu’au samedi 9 juillet 2022 à minuit : le rappel du gouverneur de Dakar aux acteurs politiques et médias La période de précampagne s’étend du vendredi 10 juin 2022 à 00 heure au samedi 9 juillet 2022 à minuit. A été entamé hier. Dans un communiqué parvenu à Leral, le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, revenant sur le communiqué du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel -CNRA , a tenu à rappeler aux acteurs politiques et aux médias les règles.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juin 2022 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Durant la précampagne, est interdite la diffusion, par les médias (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision) de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère.



C’est en ce sens qu’il invite l’ensemble des acteurs ;du processus électoral, à veiller au respect de cette disposition sur toute l’étendue du territoire régional..



