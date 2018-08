La Première Dame au chevet de l’Asc Daggu Dann

L’Asc Daggou Dann doit représenter la région de Saint-Louis aux phases nationales à partir du 30 août prochain, prévues cette année à Kolda. L’équipe de Pikine avait menacé de boycotter ces compétitions, invoquant un manque de moyens. Ses besoins estimés à six (6) millions n’ont pas été couverts au grand dam des dirigeants et supporters.



Ils avaient sollicité l’appui de la Première Dame qui a finalement répondu favorablement à leur sollicitation, en leur octroyant une subvention de deux (2) millions de Fcfa. A cela s’ajoute, une autre subvention à hauteur de cinq cent (500) mille francs que la mairie a allouée à ladite Asc.



Quant à Mansour Faye, il a remis hier une enveloppe de deux millions cinq cent mille (2.500.000) Fcfa aux dirigeants de l’Asc, qui attendent toujours celle du parrain, Pr. Mary Teuw Niane qui avait promis de les soutenir. En attendant, les dirigeants, joueurs et supporters saluent les gestes de la Première et de la municipalité.









L'As