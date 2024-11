La Présidence de la Guinée équatoriale frappe fort, après la diffusion des vidéos compromettantes de Baltasar Ebang Engonga

Sur son compte X, le vice - président, Teodoro Nguema Obiang Mangue a écrit : « Aujourd'hui, nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères du pays. Le gouvernement prendra des mesures sévères contre ces actes, car ils constituent une violation flagrante du Code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. Cette action constitue une étape décisive dans notre politique de tolérance zéro envers les comportements portant atteinte à l’intégrité de la fonction publique. L’éthique et le respect sont fondamentaux dans notre administration et nous ne permettrons pas qu’un comportement irresponsable compromette la confiance des citoyens. La responsabilité et le professionnalisme doivent être les piliers de notre travail, en tant que serviteurs de l’État. »