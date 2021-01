La Présidence sort le décret qui proroge le couvre-feu à Dakar et Thiès pour un mois D’aucuns se demandaient si le couvre-feu allait prendre fin ce mardi 26 janvier après l’expiration des arrêtés des Gouverneurs de Thiès et Dakar. Les services de la Présidence viennent de sortir un décret du chef de l’Etat daté du 22 janvier proclamant l’état de catastrophe sanitaire et un couvre-feu pour un mois à compter de ce jour indiqué. (Document )

