La RTS débourse 1,2 milliard pour retransmettre la CAN La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a déboursé un 1,2 milliard de francs CFA en contrepartie des droits de diffusion des plus grands événements du football africain pour la saison 2021-2022, dont la Coupe d’Afrique des nations prévue à partir du 9 janvier prochain, au Cameroun, a annoncé, jeudi, son directeur général, Racine Talla, qui intervenait à l’émission quotidienne “Yonu CAN” (en route vers la CAN), diffusée par la RTS.



Pour la CAN, la télévision nationale s’est acquittée du paiement des droits de diffusion de 52 matchs, a précisé, le chef du service des sports de la RTS, Ibrahima Mboup. Outre la CAN (9 janvier-6 février), dont “le Sénégal est un favori”, le service de l’audiovisuel public a acquis les droits l’autorisant à diffuser les plus grandes affiches du football continental, chez les petites catégories et les compétitions interclubs.



“Si la RTS dispose de l’exclusivité de la diffusion hertzienne, elle a obtenu aussi le droit de diffuser sur le satellite, mais uniquement sur le territoire national”, a précisé Ibrahima Mboup, rapporte Aps.

