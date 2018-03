La Russie défie le Brésil, Messi contre Buffon, un choc Allemagne-Espagne… du lourd ce vendredi Avant le coup d’envoi de la rencontre amicale France-Colombie ce vendredi soir au Stade de France, plusieurs matchs de préparation pour la Coupe du monde 2018 sont au menu du jour. Et il n'y a que du lourd.

Russie-Brésil à 17h à Moscou (16H GMT) (sur BeIN Sports 1)



Le pays hôte de la Coupe du monde accueille la Seleçao au stade Loujniki, théâtre de la finale du Mondial. Privé de Neymar, le Brésil s’appuiera néanmoins sur deux joueurs du PSG au coup d’envoi, Thiago Silva ainsi que Daniel Alvès sur le côté droit.



Pays-Bas-Angleterre à 20h15 (19H15 GMT) à Amsterdam



Si les Néerlandais désormais dirigés par Ronald Koeman ne seront pas présents en Russie pour la Coupe du monde, on ne va pas se priver d’une belle affiche entre deux grandes nations du football mondial. Les regards seront surtout tournés vers les Trois Lions qui préparent la Coupe du monde privés de leur buteur Harry Kane, blessé.



Italie-Argentine à 20h45 (19H45 GMT) à Manchester (sur BeIN Sports 2)



Comme les Pays-Bas, l’Italie n’a pas validé son ticket pour la Russie. Mais la Nazionale qui compte toujours sur son légendaire gardien Gianluigi Buffon tentera de se remettre la tête à l’endroit face à une sélection argentine qui repose de plus en plus sur sa légende catalane. "L'équipe d'Argentine est beaucoup plus celle de Messi que la mienne", a même déclaré Jorge Sampaoli, l'entraîneur de la sélection albiceleste, jeudi à Manchester.



Allemagne-Espagne à 20h45 (19H45) à Düsseldorf (sur BeIN Sports 1)



Un duel entre les deux derniers champions du monde, ça ne se manque pas. Souveraines lors des qualifications, les deux sélections figureront une fois de plus parmi les favorites au mois de juin en Russie. Ce test à Düsseldorf leur permettra de se jauger même si, à ce stade de l’année, il sera aussi capital d’éviter les blessures.

