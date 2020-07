La Sar à l'arrêt faute de combustibles - Cheikh Diop "rallume" la bougie Le syndicaliste Cheikh Diop persiste et signe sur sa déclaration antérieure: la SAR est à l’arrêt, faute de combustibles, malgré un démenti de ses dirigeants.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

«L’arrêt est là, palpable. Si on ne décharge pas le tanker cette nuit (hier soir), le reforming va s’arrêter.



Les stocks pour la semaine ne sont pas suffisants. Le produit de la Senelec que seule la Sar fabrique est en danger», insiste le syndicaliste.

Après un premier démenti, la Sar est encore attendue au tournant.



