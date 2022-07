La Séance de mbaxal se transforme en fumoir de yamba: Des filles droguées surprises avec 22 joints de chanvre indien consommés

F.F. Diop âgée de 19 ans, B. Diallo (18 ans) et Nd. Ndiaye, toutes élèves, ainsi que leur amie M. Ndao croupissent actuellement en prison pour détention et usage de chanvre indien. Elles ont été déférées au parquet par les limiers du commissariat de Police de la Médina.





D'aprés L'As, le 28 juin dernier, les filles, au nombre de 05, s’étaient donné rendez-vous au domicile de leur amie vendeuse pour déguster un bon plat de «Mbaxal». Mais ce n’était qu’un prétexte pour la bande des 05 pour griller tranquillement leurs joints de chanvre indien. En effet, un des membres de la bande du nom de F .B .B avait un paquet rempli de cornets de chanvre indien et de pions. Dès qu’elles se sont retrouvées seules, les jeunes filles ont commencé à griller les joints. Elles en avaient déjà utilisé 22. Habitués à roder de jour comme de nuit dans le quartier, les limiers de la Médina effectuent une descente inopinée au domicile de M. Ndao.



Là, les hommes du commissaire Abdou Sarr tombent des nues en entrant dans la chambre où ils sont accueillis par l’odeur du chanvre avant de découvrir 22 cornets de chanvre déjà consommés, et des comprimés de drogue. Cueillies et conduites au poste de Police, les mis en cause ont tenté de nier les faits. La vendeuse M. Ndao soutient que toutes ses amies ont fumé du chanvre indien et que c’est F.B.B qui a apporté la drogue. Un aveu partagé par Nd. Ndiaye. Seulement, leurs autres copines (B. Diallo et F.F. Diop) ont battu en brèche ces allégations. N’empêche, les quatre filles ont été placées en garde à vue avant d’être déférées au parquet pour détention et usage collectif de chanvre indien.