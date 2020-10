La SenTv reporte son téléthon suite aux mises en garde du Cnra Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel(Cnra) avait mis en garde la Direction de la SenTv, sur l'organisation d'un téléthon politique à travers une lettre. L'activité qui devait se tenir aujourd'hui, a été reportée à cause des mises en garde du Cnra.

"Depuis 2012, la SEN TV organise des téléthons pour accompagner nos compatriotes en difficulté. Ces initiatives s’inscrivent dans un souci purement humanitaire pour aider les populations vulnérables.



Toutefois, il est important de rappeler que c’est l'unique raison qui a encore poussé la SEN TV à accompagner le maire Barthélemy Dias, à organiser un téléthon pour les familles expulsées de Terme Sud. Seulement, les mises en garde du CNRA nous obligent à reporter ce rendez-vous du social.



Nous donnons rendez-vous dans les prochains jours pour l’organisation dans les conditions idoines de ce téléthon, pour aider ces Sénégalais désemparés et désœuvrés".



