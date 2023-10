La Sénélec répond efficacement à l'appel des habitants de Mésséré : Le poteau électrique réparé avec succès

La Sénélec a répondu de manière efficace à l'appel des habitants du quartier Mésséré de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, dans la banlieue dakaroise. Après les pluies torrentielles qui ont frappé la région, un poteau électrique était tombé sur des baraques en zinc, créant une situation de danger sous les eaux stagnantes. Cependant, la Sénélec a rapidement pris des mesures pour résoudre ce problème critique.



Ce lundi 7 octobre, une équipe de techniciens qualifiés de la Sénélec s'est rendue sur les lieux, pour entreprendre la réparation du poteau électrique endommagé. Grâce à leur expertise et à leur détermination, la réparation a été menée à bien, redonnant ainsi le courant électrique aux habitants de Mésséré.



Les populations locales, qui avaient vécu dans l'angoisse et l'obscurité depuis la chute du poteau électrique, ont exprimé leur profonde satisfaction et soulagement face à la réactivité de l'entreprise. Les habitants ont salué l'efficacité de la Sénélec, pour avoir résolu ce problème majeur en un temps record.



Un résident du quartier, M. Sow, a déclaré : " Nous étions vraiment inquiets après la chute du poteau électrique. Cela a causé de grands désagréments à nos familles. Mais grâce à la réparation rapide de la Sénélec, nous pouvons enfin respirer et profiter de l'électricité en toute sécurité ", s’est-il réjoui.



Cette intervention rapide et réussie de la Sénélec a démontré l'engagement de l'entreprise envers le bien-être des communautés locales et son souci de répondre efficacement, aux préoccupations des citoyens. Les habitants de Mésséré se réjouissent désormais de retrouver une vie quotidienne normale, sécurisée, grâce à cette intervention salutaire de la Sénélec.











Birame Khary Ndaw