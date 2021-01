La Senelec «s’électrocute»: Les travailleurs font le procès de leur DG «Amoul Yakaar» La CONVERGENCE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE SENELEC regroupant le SUTELEC – le SUDETEN – le SYNTES le SYCAS – le SATEL SENELEC a fait une sortie au vitriol en dénonçant les manquements liés à la gestion de Papa Mademba Bitèye qui se trouve être le Directeur Général de ladite société. Elle a saisi cette opportunité pour mettre à nu les tares dans la gestion de ce dernier. Elle étale ainsi sa détresse et propose des perspectives nouvelles.



« Après plus de vingt (20) mois à la tête de décisions inscrites dans les notes prises et diffusées sont, souvent, sujettes à caution et interrogations, sur le plan de la cohérence ou de la simple logique professionnelle. Le Top Management qui est composé d’un Directeur Général, d’un Secrétaire Général, de 14 Directeurs Principaux, de 25 Directeurs d’unité et de 12 Délégués, est dans un tâtonnement inexplicable et dans un attentisme indicible concernant la conduite des affaires de Senelec ». Voilà ainsi campés la situation dans laquelle se trouve la Senelec.



Nébuleuse gestion des ressources humaines



Les travailleurs de ladite entreprise regroupés au sein d’une convergence syndicale soutiennent que : « la nébuleuse gestion des ressources humaines est caractérisée par l’opacité la plus totale dans l’organisation des concours, le pourvoi des postes vacants, la création de postes taillés sur mesure ; en somme, une gestion catastrophique et clanique des ressources humaines ».



Subjective et pléthorique création de Directions Principales







Et ajoutent-ils : « il est constaté un népotisme sans appel par une subjective et pléthorique création de Directions principales, de cellules et de conseillers techniques. La forte proportion d’agents méritants et expérimentés est laissée en rade au profit d’embauches clientélistes . En somme, c’est le manque d’équité et de transparence dans la gestion des ressources humaines », notent les agents de la boîte.



Mal gouvernance



Le partenariat social tant vanté par l’actuel Directeur Général n’est qu’un slogan à Senelec, avec une absence de concertation et de discussion en amont sur les décisions majeures relatives à la vie de l’entreprise », font-ils remarquer avant d’embrayer en ces termes : « la mal gouvernance risque de plomber tous les efforts consentis par les autorités étatiques en vue de mettre Senelec dans les conditions optimales de performances censées mener, à bien, sa mission de service public ».



Et les travailleurs de regretter : « Hélas, les sacrifices des travailleurs y passent. Pourquoi Senelec ne valorise-t-elle-pas les acquis de l’expérience ? Une évaluation de la gestion des ressources humaines et la nécessité de sa réforme en profondeur demeurent une réelle préoccupation des travailleurs ».



Urgente nécessité d’un dialogue social



« Il est d’une urgente nécessité d’instaurer un dialogue social apaisé, franc et permanent que la CSTS souhaite de tous ses vœux. Un autre dysfonctionnement, et pas des moindres, est noté avec une rupture dans l’approvisionnement des compteurs. Une situation qui crée des désagréments à la clientèle » souligne la Convergence des syndicats qui fustige que « les nouveaux compteurs acquis ne répondent pas aux spécifications techniques et aux exigences du Woyofal ». Sur ce registre précis, les travailleurs exigent un bon approvisionnement de compteurs en quantité et en qualité pour la satisfaction de la demande. Ainsi, ils demandent à la Direction Générale et à l’Etat de décliner une vision claire et pertinente de la réforme institutionnelle de Senelec. Enfin, la CSTS demande, à la Direction Générale de Senelec, le respect intégral du Protocole d’Accords de la rencontre du 20 octobre 2020, avec un bon suivi des commissions mises en place et, appelle tous les travailleurs à la mobilisation et à la vigilance pour défendre l’outil de travail.



