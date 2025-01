La Société Générale Côte d’Ivoire, Coris Bank International et la Banque Atlantique Côte d’Ivoire, les trois plus grandes banques de l’UMOA, en 2023

cinquante (50) banques premières de l’UMOA concentrent à elles seules une taille bilancielle de 28795,83 milliards de FCFA en 2023 avec une part de marché estimée à 44,30%.



La Société Générale Côte d’Ivoire règne en maître pour la deuxième année consécutive avec 11,94% des actifs bancaires du marché de l’UMOA pour une valeur bilancielle de 3437,66 milliards de FCFA en 2023 contre 3353,83 milliards de FCFA pour l’année 2022, soit un rythme de progression de +2,5%.



Coris Bank International Burkina Faso a également tiré son épingle du jeu en restant à la deuxième place du podium avec 2340,69 milliards d’actifs et une part de marché se situant à 8,13%. Cette performance a été notée au niveau de l’accroissement de son bilan (+9,98%) avec des actifs qui sont passés de 2128, 29 milliards en 2022 à 2340,69 milliards de FCFA pour l’année 2023.



Cinq (05) autres banques ivoiriennes se distinguent parmi les dix premières du classement 2023 : Banque Atlantique Côte d'Ivoire (2103,79 milliards), NSIA Banque Côte d'Ivoire (2038,73 milliards), Ecobank Côte d'Ivoire (1949,10 milliards), Banque Nationale d'Investissement (1796,16 milliards) et Société Ivoirienne de Banque (1605, 87 milliards).



La Banque Atlantique Côte d'Ivoire conserve la troisième position avec 7,31% d’actifs de l’Union, suivie de la NSIA Banque Côte d'Ivoire (7,08%) qui a grimpé d’une place en passant de la 5ème position en 2022 à la 4ème pour l’année 2023.

Avec une part de marché de 6,77%, Ecobank Côte d'Ivoire a régressé d’une place en se positionnant à la 5ième place avec des actifs évalués à 1949,10 milliards de FCFA en 2023.



La Banque Nationale d'Investissement Côte d’Ivoire conserve toutefois son sixième rang pour une part de marché de 6,24% et une valeur bilancielle de 1796,16 milliards en 2023 contre 1 601,36 milliards en 2022.

La Société Ivoirienne de Banque a fait un bond, en passant de la 8ième place en 2022 à la 7ième position en 2023 avec 5,58% des actifs et ressortant à 1605, 87 milliards de FCFA.



La



Si la Banque Malienne de Solidarité (8ième) et la Société Générale Sénégal (10ème) ont reculé d’une place dans le classement 2023, la CBAO-Groupe Attijariwafa bank a réalisé une prouesse en grimpant d’une place pour atteindre la 9ème position.



Au total, avec Ecobank Sénégal (957, 50 milliards ; 3,33%), Bank Of Africa Sénégal (761,08 milliards ; 2,64%), Banque Islamique du Sénégal (751,96 milliards ; 2,61%), Orabank-Sénégal (715,54 ; 2,48%), Coris Bank International Sénégal (661,58 milliards ; 2,30%), Banque de l'Habitat du Sénégal (609,35 milliards ; 2,12%), Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (606, 82 milliards ; 2,11%), Banque Nationale pour le Développement Economique (546,72 milliards ; 1,90%), NSIA Banque Sénégal (532, 04 milliards ; 1,85%), Banque Atlantique Sénégal (504, 03 ; 1,75%) et United Bank for Africa Sénégal (UBA 484,39 milliards ; 1,68%), la place bancaire de Dakar compte également onze (11) autres banques dans le Top 50 de l’UMOA.



La répartition des palmarès par pays suivant la taille bilancielle des banques de l’UMOA montre que la Côte d’Ivoire et le Sénégal sont dans le peloton de tête avec chacun quatorze (14) banques, suivis du Burkina Faso (9), du Bénin (5), du Mali (5) et du Togo (3).

Source : Le total du bilan des établissements de crédit de l’UMOA a progressé de +2,9% en rythme annuel en passant de 64 059,22 milliards pour atteindre 65 921,38 milliards de FCFA au 31 décembre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Societe-Generale-Cote-d-Iv...

