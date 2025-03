La Société Ivoirienne de Banque annonce une hausse de 15% de son résultat net en 2024.

Il ressort de ce rapport, un résultat net qui passe de 44 milliards de FCFA en 2023 à 50 milliards de FCFA en 2024.



Une augmentation de 80 milliards a été au niveau du total bilan de la banque SIB à 1685 milliards de FCFA.



Concernant les créances sur la clientèle, elles s’élèvent à 1 101 milliards de FCFA contre 1 037 milliards de FCFA en 2023. Les dettes de la banque sur la clientèle sont ressorties à 1 399 milliards de FCFA contre 1 294 milliards de FCFA en 2023.



Le produit net bancaire (PNB) a enregistré une hausse de 8% à 103 milliards de FCFA contre 96 milliards de FCFA en 2023.



Un accroissement de 6% a été relevé concernant les charges générales d’exploitation qui se situent à 37 milliards de FCFA contre 35 milliards de FCFA en 2023.



Pour sa part, le résultat brut d’exploitation a connu une progression de 10% avec un niveau de 63 milliards de FCFA contre 57 milliards de FCFA en 2023.



Le rapport annuel de la SIB signale une baisse de 35% du coût du risque qui s’est établi à -5,1 milliards de FCFA contre -8milliards de FCFA en 2023.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation a progressé de 18%, s’établissant à 57 milliards de FCFA contre 49 milliards de FCFA en 2023.



<<Dans un environnement économique en constante évolution, la Société Ivoirienne de Banque entend renforcer sa position en s’appuyant sur une stratégie de croissance durable et d’innovation à travers l’opérationnalisation de son nouveau Plan Stratégique Impulsion 2028,>> note la direction de la banque quant aux perspectives qui se dessinent. Selon elle, l’accent sera mis sur l’optimisation de l’expérience client à travers la digitalisation des services, le développement de solutions financières adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises, ainsi que le renforcement de la gouvernance et de la gestion des risques.



De l’avis des responsables de la Banque, avec une base financière renforcée, une stratégie claire et une gouvernance solide, la Société Ivoirienne de Banque (SIB) est résolument tournée vers l’avenir. <<Elle continuera à innover, à diversifier ses offres et à accompagner durablement l’économie ivoirienne pour relever les défis de demain et saisir les opportunités de croissance>>, soulignent-ils.





Oumar Nourou

