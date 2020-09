La Société ivoirienne de banque réalise un total bilan en hausse de 8% dans un environnement difficile au 1er semestre 2020

En effet, « après un premier trimestre où nous mentionnions un Pnb et un résultat net provisoire en progression, respectivement, de 21% et de 42%, à l’issue du deuxième trimestre les évolutions de ces agrégats ont été atténuées par les impacts de la pandémie à coronavirus », confie la Sib à travers un communiqué de presse.



Ainsi, déclare la société, notre produit net bancaire progresse sur le semestre de 8% par rapport à la même période de 2019, freiné par une forte baisse des commissions et de la marge d’intérêts. Elle fait savoir en ce sens, que seuls leurs revenus sur les activités de marché ont permis de faire face à ces baisses avant de noter que, comme autres facteurs de croissance du Pnb, une progression de 10% de leurs crédits et une bonne maitrise du risque (taux de sinistralité en baisse à 5,6%).



Par ailleurs, poursuit-elle, bien que la crise sanitaire ait engendré des dépenses non prévues induites par la riposte et la préservation de la santé de ses clients et de ses agents, la Sib a su maîtriser la progression de ses charges générales d’exploitation en révisant à la baisse certaines ambitions, notamment en matière d’investissements et de déploiement de projets. Ainsi, renseigne le document, elle a pu améliorer son coefficient d’exploitation de 2,67 points pour qu’il s’établisse à 46%.



« Le résultat brut d’exploitation augmente donc de 14% pour atteindre 19,4 Milliards de francs CFA, bonifié par la hausse du Pnb et la bonne maitrise des charges, informe la Sib. Qui rappelle enfin que le résultat net provisoire s’établit à 14,96 milliards de francs CFA en progression de 18% par rapport à juin 2019 ; il est en retard sur le budget de la période de 2%, avec un coût du risque en amélioration, à 0,8 milliards de francs CFA, et un impôt sur les bénéfices provisoire de 3,65 milliards de francs CFA.

