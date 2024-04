La Société tunisienne SAH annonce une hausse de 4,8% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2024.

Les indicateurs d’activité de cette société indiquent en effet un chiffre d’affaires de 134 millions de dinars (MD) contre 128 MD au 31 mars 2023. La grande partie de ce chiffre d’affaires est générée au niveau local avec 106,215 MD contre 27,400 MD pour l’export. « Cette hausse des ventes domestiques de SAH a été principalement influencée par la performance de la gamme hygiène féminine et hygiène papier », soulignent les responsables de l’entreprise. Ils notent par ailleurs que le chiffre d'affaires généré à l'exportation a été largement dominé par les ventes réalisées sur le marché libyen, représentant 87.6% du chiffre total à l'export au cours du premier trimestre 2024. D’autre part, les ventes à l'export ont été caractérisées par une forte contribution des gammes de produits d'hygiène bébé et féminine, représentant respectivement 40% et 38% des ventes à l'export.



Quant à la production valorisée, elle enregistre une progression de 6%, passant de 134 MD au 31 mars 2023 à 142 MD un an plus tard.



L’investissement réalisé par la société SAH a fait un bond de plus de 270%, se situant à 5,804 MD contre 1,567 MD au premier trimestre 2023.



Pour sa part, l’endettement a évolué de 3%, passant de 207 MD au premier trimestre 2023 à 213 MD un an plus tard.

Oumar Nourou

