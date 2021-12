La Sonatel paie ses dettes: 3,250 milliards remboursés à ses créanciers à partir du 16 janvier 2022

Dans le cadre de l’exécution de sa stratégie tenant compte des évolutions sectorielles, de la concurrence renforcée sur ses différents marchés et des aspects règlementaires, la direction de la Sonatel avait entendu poursuivre sa politique d’investissement afin de continuer la croissance du groupe et diversifier son modèle économique.



Ainsi, pour financer le plan d’investissement 2020 lié à ses opérations au Sénégal, son principal marché, la Sonatel a mobilisé des ressources sur le marché financier régional à travers un emprunt obligataire pour un montant de 100 milliards de FCFA.



La diffusion de 10 millions de titres Sonatel 6,50% 2020-2027 au niveau du public au prix de 10 000 FCFA par obligation avait été programmée pour la période du 7 au 15 juillet 2020. Mais le succès de l ’opération était tel qu’elle a été clôturée par anticipation le 8 juillet 2020 avec une sursouscription de 122%. Les investisseurs avaient été surtout attirés par la qualité de l’émetteur qui a été noté en octobre 2019 AA- avec une perspective stable par l’agence WARA. De plus, la Sonatel, première capitalisation de la BRVM et représentant le tiers du marché actions, avait proposé aux investisseurs un taux d’intérêt de 6,50% payable semestriellement sur 7 ans après deux ans de différé sur le capital.