La Sr met la main sur un duo qui a grugé 11.998.569 FCfa via Orange money A. N. Guèye, 30 ans et son cousin N. Guèye, 27 ans, avaient trouvé une manière bien particulière de se faire de l’argent, en dehors de leur activité de marchand. Ils ont été arrêtés par la section de recherches de la gendarmerie.





Les mis en cause sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie aggravée à travers un support électronique, de blanchiment d’argent.



C’est grâce à B. Thiam, propriétaire d’une boutique de transfert d’argent établie à Sokone que le duo a été mis hors d’état de nuire. Après leurs arrestations, des informations supplémentaires ont permis de découvrir que le duo était impliqué dans d’autres arnaques. Le tout évalué à 11.998.569 dont 7.519.195 FCfa sur des numéros appartenant à N. Gueye.



Ils ont été interpellés en possession de 10 pièces d’identification nationale, 9 puces téléphoniques et la somme de 140.000 FCfa. Selon l’enquête, A. N. Gueye a une fois purgé à Fatick une peine d’emprisonnement pour les mêmes faits, en 2018.

