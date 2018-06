La Suisse renverse la Serbie et rejoint le Brésil en tête du groupe E

Vendredi 22 Juin 2018

La Suisse a renversé la Serbie (1-2) pour prendre la deuxième place du groupe E, juste derrière le Brésil. Grâce à un but de Shaqiri à la 90e minute, la Nati a pris trois points importants dans la course au huitième de finale.



Une victoire face au Costa Rica lors du prochain match leur assurera une place en 8es. Pour la Serbie, la mission se complique, les Serbes vont devoir battre le Brésil.



Tout est relancé dans cette poule, le Brésil 4 points, Le Suisse 4 points, La Serbie 3 points et la Costa Rica, déjà éliminé, a 0 points.

