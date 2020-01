La Sûreté urbaine aux trousses de Rangou La Sûreté urbaine rechercherait activement Rangou, suite à un soit transmis du ministère public, selon Libération online, après ses vidéos osées sur les réseaux sociaux et l’histoire de sa soirée pour adulte à 200.000 FCFA l’entrée. Dans une récente vidéo publiée sur son compte Intagram, Rangou accuse Mame Makhtar Gueye de Jamra, qui a porté plainte contre elle, d’être plusieurs fois passé chez elle pour manger du thièp et rencontrer des homosexuels.

