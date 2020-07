La Tabaski sera célébrée le 31 juillet (Association des Imams et Oulémas)

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020

L’association des Imams et Oulémas du Sénégal, a annoncé que la fête de la Tabaski sera célébrée le vendredi 31 juillet 2020, correspondant au 10e jour du mois de Dhul Hijjah.

