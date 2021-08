La Tamxarit fêtée le mercredi 18 aout

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

La Tamxarit, fête du nouvel an musulman, sera célébrée ce mercredi 18 août 2021 sur l’étendue du territoire national selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire à travers son comité de pilotage transitoire qui s’est réuni hier lundi 9 août 2021 pour scruter le croissant lunaire.



A l’en croire, le croissant lunaire a été observé hier un peu partout sur le territoire national. Donc la fête de la Tamxarit ou du couscous sera fêté le mercredi 18 août prochain, affirme LeTémoin. A vos bœufs et à vos poulets !

