La Ville de Thiès rétablit la vérité sur le montant de la statue de Lat Dior, après les rumeurs En réponse à la controverse concernant le montant exact de la réalisation et la qualité de la statue de Lat Dior, la ville de Thiès a publié un communiqué, afin d’apporter des clarifications.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

"Démenti sur le coût de réalisation de la statue de Lat Dior



A la suite de la diffusion d'informations erronées dans certains médias et sur les réseaux sociaux, faisant état d'un coût de 70 millions de francs Cfa pour la réalisation du monument de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, nous tenons à apporter les précisions suivantes



Le montant exact consacré à la réalisation de cette œuvre d'art, est de 44 338 500 francs Cfa TTC (Toutes taxes comprises), soit 36 357 570 francs Cfa hors TVA. Ce projet a été attribué à la suite d'une recommandation de la Direction centrale des marchés publics (DCMP), qui avait instruit le Maire de la Ville de lancer le marché par une demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO).

Conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal, la Ville a inscrit le marché dans son Plan de passation des marchés, avant de procéder à son lancement.



Nous regrettons la propagation de chiffres inexacts, susceptibles de déformer la réalité des faits et de semer la confusion dans l'opinion publique.



Le Conseil de Ville de Thiès tient à rappeler son engagement pour la transparence dans l'exécution des projets et invite l'ensemble des citoyens, à se référer aux informations officielles, pour éviter toute interprétation erronée".





